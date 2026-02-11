MSCI, Türkiye hisselerinde revizyona gitti

MSCI Global Standard Endeksleri kapsamındaki Türkiye Endeksi’ne Kiler Holding dahil edildi. Endekste yer alan diğer Türk hisselerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

MSCI Global Small Cap Endeksleri bünyesindeki Türkiye Endeksi’ne Batısöke Söke Çimento, Işıklar Enerji, Katılımevim Tasarruf ve Sasa Polyester eklendi. Aynı endeksten Borusan Birleşik Boru, Ege Endüstri, Kiler Holding ve Tekfen Holding çıkarıldı.

MSCI Global Micro Cap Endeksleri içindeki Türkiye Endeksi’nde ise herhangi bir revizyona gidilmedi. Açıklamaya göre, duyurulan endeks değişiklikleri 27 Şubat Cuma günü seans kapanışının ardından yürürlüğe girecek.