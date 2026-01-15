MSCI World endeksinde en çok kazandıran iletişim hizmetleri oldu

MSCI World endeksi, 2024 yıl sonundaki 3.707,84 seviyesinden 2025 yıl sonunda 4.430,38 seviyesine yükselerek yılı yüzde 19,49 artışla tamamladı. S&P 500 endeksi ise 2024 sonundaki 5.881,63 puan seviyesine göre yüzde 16,39 artışla 2025'i 6.845,50 puandan kapattı. Böylece MSCI World, 2025 performansında S&P 500'ü geride bıraktı.

MSCI World endeksindeki 11 sektör endeksinden 5'i hem ana endeksin hem de S&P 500'ün performansının altında kalırken 6 sektör endeksi her iki endeksin üzerinde değer kazandı.

MSCI World endeksi, gelişmiş ülke piyasalarında işlem gören büyük ve orta ölçekli şirketlerin performansını izleyen bir gösterge olarak öne çıktı. Endeksin piyasa değeri ağırlıklı yapısı nedeniyle yüksek piyasa değerine sahip şirketlerdeki fiyat hareketleri endeks geneline göre daha hızlı hissedilebiliyor.

Endeksin sektörel bazda kazançlarına bakıldığında, iletişim hizmetleri yüzde 30,94 ile ilk sırada yer alırken finans yüzde 26,06, eşya yüzde 23,38, sanayi yüzde 23,36, bilgi teknolojileri yüzde 22,95 ve kamu hizmetleri yüzde 21,69 artış kaydetti. Bu dönemde sağlık sektörü yüzde 13,21, enerji yüzde 9,81, özel tüketim ürünleri yüzde 7,42 ve temel tüketim ürünleri yüzde 6,43, gayrimenkul yüzde 3,74 yükseldi.

En büyük ağırlık teknoloji devlerinde

Endeksin sektör ağırlıklarında ise 31 Aralık 2025 tarihinde bilgi teknolojileri yüzde 27,0 ile ilk sırada yer alırken onu sırasıyla yüzde 17 ile finans, yüzde 11 ile sanayi, yüzde 10 ile özel tüketim ürünleri, yüzde 9,7'yle sağlık, yüzde 8,7'yle iletişim hizmetleri, yüzde 5,2'yle temel tüketim ürünleri, yüzde 3,3'le enerji, yüzde 3,2'yle eşya, yüzde 2,5'le kamu hizmetleri ve yüzde 1,8'le gayrimenkul takip etti.

Endekste en yüksek paya sahip şirketler aynı dönemde yüzde 5,47'yle Nvidia, yüzde 4,87'yle Apple ve yüzde 4,12'yle Microsoft olurken bu şirketleri sırasıyla yüzde 2,67'yle Amazon, yüzde 2,20'yle Alphabet A, yüzde 1,87'yle Broadcom, yüzde 1,85'le Alphabet C, yüzde 1,73'le Meta Platforms A, yüzde 1,53'le Tesla ve yüzde 1,07'le JPMorgan izledi. Böylece endekste en yüksek paya sahip ilk 10 şirketin tümü ABD'ye ait oldu.

Analistler, teknoloji hisselerinin ağırlığının üst sıralarda olmasının endeksin büyüme temalı fiyatlamalara ve özellikle yapay zeka odaklı beklentilere duyarlılığını artırdığını ve 2025'te belirli bir şirket grubundaki dalgalanmaların endekse yansıma hızını da yükselttiğini ifade etti.

MSCI World'de ABD'nin payı yüzde 71,9 oldu

MSCI World endeksinin ülke dağılımında en yüksek pay yüzde 71,9 ile ABD'nin olurken Japonya yüzde 5,5, Birleşik Krallık yüzde 3,7, Kanada yüzde 3,4 ve Fransa yüzde 2,6 pay aldı. Diğer ülkelerin toplam ağırlığı ise yüzde 12,9 olarak hesaplandı.

Analistler, ABD ağırlığının endeks performansının ABD hisse senetlerindeki gelişmelere daha hızlı tepki vermesine yol açtığını ve bu nedenle ABD makroekonomik verilerinin, şirket bilançolarının ve para politikası beklentilerinin MSCI World üzerinde kritik fiyatlama etkeni olarak öne çıktığını kaydetti.

Buna karşın endeks, sektör ve ülke dağılımı geniş olduğu için yatırımcıların tek tek hisse seçmeden, gelişmiş piyasalardaki genel eğilimi izleyebilmesine imkan veriyor.

Endeksin seyrinde küresel büyüme görünümü, 2026'ya girilirken ABD enflasyonunun gidişatı, büyük merkez bankalarının faiz politikaları ile teknoloji şirketlerinin karlılık ve yatırım harcamaları belirleyici olmaya devam edecek.