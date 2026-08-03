Müdahale beklentisiyle Japon Yeni değer kazandı

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OCBC Group Research stratejistleri, yeni resmi müdahalelerin olası olduğunu ve ilave adımların zarar durdur emirlerini tetiklemesi halinde dolar/yen kurunu 155 seviyesinin altına çekebileceğini belirtti. Kuruma göre mevcut koşullarda en düşük dirençli yön, yenin güçlenmesine işaret ediyor.

MUFG Bank Kıdemli Döviz Analisti Michael Wan, ortak müdahaleyi tarihi ve önemli bir gelişme olarak değerlendirerek adımın kısa vadede yen kısa pozisyonlarının kapatılmasında etkili olabileceğini söyledi. Ancak dolar/yen kurunda kalıcı düşüş için Japonya'nın düşük reel faizler ve hükümetin mali harcama patikasına yönelik kaygılar gibi temel sorunlarında değişim gerektiğini kaydetti.

Kalıcı değerlenme için BOJ adımları gerekiyor

OCBC, yende sürdürülebilir bir değerlenme döngüsü için koordineli müdahalelerin yanı sıra Japonya Merkez Bankasının daha hızlı sıkılaşması ve sermayenin ülkeye dönüşünü teşvik edecek politikaların uygulanması gerektiğini bildirdi.

State Street Investment Management Kıdemli Sabit Getirili Menkul Kıymetler Stratejisti Masahiko Loo ise ortak müdahalenin arkasında siyasi nedenler bulunabileceğini belirtti. Loo, ABD'nin yendeki düzensiz değer kaybına karşı piyasaların daha önce düşündüğünden fazla müdahale eğilimi gösterebileceğini ve bunun fonlama piyasalarında gereksiz baskı oluşmasını önlemeyi amaçlayabileceğini ifade etti.

Loo ayrıca yapay zekâ yatırım patlamasının büyük finansman ihtiyacı yarattığını, büyük teknoloji şirketlerinin nakitlerini ABD Hazine tahvillerine yönlendirmek yerine giderek daha fazla sermaye harcamalarında kullandığını kaydetti.