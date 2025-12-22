MUFG Bank: Mali riskler düzeltilmeden yene müdahalenin başarı şansı yok

MUFG Bank'tan Derek Halpenny, hükümetin 2026 mali yılı bütçesini cuma günü onaylamaya hazırlandığını ve yatırımcıların olağandan daha yüksek departman harcamaları içerebileceğinden endişe duyduğunu ifade etti. Bu durumun, Japon devlet tahvillerinin yen ile birlikte değer kaybetmesine yol açabileceğini öne sürdü.

Halpenny, "Maliye Bakanlığı daha sonra müdahale etmek zorunda kalabilir, ancak bunun başarısı bazı şüpheler taşıyor" diye konuştu.