MUFG: Küresel döviz müdahalesi Japon yeni için tarihi kırılma noktası yaratabilir

Japonya ve ABD hattındaki ortak döviz hamlelerini değerlendiren MUFG, koordineli müdahale kararlılığının Japon yeni için tarihi bir geri dönüş başlatabileceğini öngörüyor. Kurumun analizine göre, olası spekülatif atakları engelleyecek bu adıma Japonya Merkez Bankası'nın agresif faiz artışları da eşlik edecek. İki yönlü koruma kalkanının, yen üzerindeki satış baskısını kalıcı olarak kırarak küresel sermayenin yönünü yeniden Asya piyasalarına çevirmesi bekleniyor.

Ortak hamle piyasa dengelerini değiştirebilir

MUFG, iki büyük ekonominin döviz piyasasına yönelik eş zamanlı adımlarını mercek altına aldı. Yapılan değerlendirmelerde, ABD ve Japonya hattından gelen ortak sinyallerin döviz kurlarında kalıcı bir yön değişimi yaratabileceğine dikkat çekildi.

Ortak müdahale kararlılığı, uzun süredir değer kaybı yaşayan Japon yeni üzerindeki yoğun satış baskısını hafifletmeyi amaçlıyor. Bu koordinasyonun sadece geçici bir rahatlama sunmakla kalmayacağı, makroekonomik dengeleri yeniden kurarak piyasa katılımcılarının pozisyonlarını radikal bir şekilde gözden geçirmelerini zorunlu kılacağı belirtiliyor. Küresel sermaye akışlarının bu adımlarla birlikte yön değiştirmesi ve Asya piyasalarına yeni bir likidite dalgası getirmesi bekleniyor.

Japonya Merkez Bankası'nın faiz kozu yene güç katacak

Raporda, döviz müdahalelerinin başarısını kalıcı kılacak en önemli faktörün para politikalarındaki köklü değişim olduğu ifade edildi. Japonya Merkez Bankası’nın enflasyonist baskılar karşısında atacağı adımlar, kurun geleceğinde belirleyici rol oynayacak.

MUFG öngörülerine göre, Japonya Merkez Bankası'nın daha agresif ve hızlı bir faiz artırımı takvimi uygulaması, yeni diğer para birimleri karşısında çok daha cazip bir konuma getirecek. Hem koordineli diplomatik müdahalelerin hem de yerel faiz artışlarının eş zamanlı devreye girmesi, Japon yeninin orta vadeli finansal direnci yakalamasını sağlayacak ana motor olarak değerlendiriliyor. Bu iki aşamalı strateji, finansal istikrarı yeniden tesis etmeyi hedefliyor.