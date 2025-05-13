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Muhteşem 7'nin piyasa değerleri 800 milyar dolar arttı

ABD ve Çin'in birbirlerinin mallarına yönelik gümrük vergilerinin çoğunu 90 günlük süre için durdurma konusunda anlaşmasının ardından mega teknoloji hisselerinin piyasa değeri 800 milyar dolardan fazla arttı.

Haber Merkezi
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Muhteşem 7'nin piyasa değerleri 800 milyar dolar arttı
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Muhteşem 7'li olarak adlandırılan grubun üyelerinin piyasa değerlerine toplam 837,5 milyar dolar ekledi.

Nvidia hisseleri günü yüzde 5,44, Apple yüzde 6, Amazon yüzde 9 değer kazandı.

Avrupa'da da çip üretim makinaları tedarikçisi ASML'nin hisseleri yüzde 6 yükseldi.

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