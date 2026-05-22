Mutlak butlan kararı piyasayı sarstı: Teminat tamamlama çağrısı rekor kırdı

CHP’nin kongresine yönelik mutlak butlan kararının ardından piyasada da sert hareketler teminat tamamlama çağrılarında artış görüldü.

Takasbank tarafından açıklanan 21 Mayıs 2026 tarihli verilere göre BIST Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda, teminat tamamlama çağrısı 3 milyar 635 milyon TL ile rekor kırdı.

Daha önce 19 ve 21 Mart 2025 tarihinde 2 milyar TL'ye yakın teminat tamamlama çağrıları dikkat çekmişti.

Teminat tamamlamada bir önceki rekor ise 29 Ocak 2026 tarihinde görülmüştü.

Dr. Nuri Sevgen, teminat tamamlama çağrıları için şu değerlendirmeyi yaptı:

“Herkes bugünkü margin call (Teminat Tamamlama Çağrısı) bakiyesini paylaşıyor. Bu kadar yüksek olması dün seansın kapanışına 30-40 dakika kala gelen haber nedeniyle gayet normal. Zira gelen haber sonrası; neredeyse tüm mayıs vadeli pay vadeli kontratları spotun altında fiyatladı. Bu kadar yüksek MC bakiyesi olduğu günlerde genellikle açılışta piyasa direkt terse dönmez. MC bakiyeleri temizlenmeden piyasa tersine döndüğü nadir olarak görülür. Özetle; bugün piyasa eğer dünün tersi bir yöne dönerse bu durum geçmiş verilere dayanarak yaptığım öngörü nedeniyle; muhtemelen saat 15:00 sonrası olacaktır..!”

Herkes bugünkü margin call (Teminat Tamamlama Çağrısı) bakiyesini paylaşıyor.

Bu kadar yüksek olması dün seansın kapanışına 30-40 dakika kala gelen haber nedeniyle gayet normal

Zira gelen haber sonrası; neredeyse tüm mayıs vadeli pay vadeli kontratları spotun altında fiyatladı… pic.twitter.com/PaWaxcQGEu — Dr. Nuri Sevgen (@nurisevgen) May 22, 2026

Mutlak Kararın açıklanmasının ardından Borsa İstanbul 100 endeksinde satışlar derinleşirken kayıpların yüzde 6’ya ulaşmasının ardından endeks çapında devre kesici uygulandı. Bugün de gelecek hafta piyasalarda 1,5 günlük işlem olacak, bayram tatili öncesinde yatırımcılar piyasaların açılışını bekliyor.