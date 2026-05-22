“Mutlak butlan” krizinde ikinci gün: Piyasalarda dalgalı seyir

Şenay ZEREN

Bir süredir jeopolitik riskler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara paralel hareket eden Borsa İstanbul, dün kapanışa doğru gelen siyasi haberin etkisiyle son dönemin en sert düşüşlerinden birini yaşadı.

Dün Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) ilişkin görülen kurultay davasında mahkeme, “mutlak butlan” kararı vererek 38. Olağan Kurultay’ın iptaline hükmetti. Karar doğrultusunda, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine iadesine karar verildi. Saat 17.28’de açıklanan kararın ardından Borsa İstanbul’da sert satış dalgası yaşandı. BIST 100 endeksi günü yüzde 6,05 düşüşle 13 bin 163 puandan tamamlarken, bankacılık endeksi yüzde 8,63 değer kaybetti.

Aynı zamanda Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yüzde 5'e yakın yükselişle 253 baz puana çıkarken, dolar kurunda ise belirgin bir değişim yaşanmadı. Değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, kamu bankalarının dün piyasaya yaklaşık 5-6 milyar dolar seviyesinde döviz satışı gerçekleştirdiğini, bu satışların yaklaşık yarısının “mutlak butlan” kararının ardından yapıldığını ifade etti.

Bugüne baktığımızda ise piyasalarda volatil bir seyir hakim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kısa geçen haftanın ardından yalnızca 1,5 işlem gününün olacağı Kurban Bayramı haftasına hazırlanan piyasalar, hiç hesaplanmayan hareketlerle karşı karşıya.

Dolar/TL tarafına baktığımızda yukarı yönlü sınırlı bir yükseliş gözleniyor. Dolar, saat 12.04 itibarıyla yüzde 0,34 oranında artışla 45,7423 TL'de işlem görüyor.

Türkiye’nin tahvil faizlerinde hızlı yükselişler kaydedildi. 5 yıllık tahvil faizi 130 baz puan artarak yüzde 40,99 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi ise 45 baz puan yükselişle yüzde 36,32 seviyesine çıktı.

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS), sınırlı tepki gösterirken; şu dakikalarda 261 baz puan seviyesinde bulunuyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 2,60 düşüşle 14.470 puandan başlarken; ilerleyen dakikalarda pozitif tarafa geçti ve yükselişini yüzde 2'nin üzerine kadar çıkardı.

Borsa İstanbul'da dalgalı seyir

BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,50 oranında düşüşle 12.966 puandan başlarken daha sonra toparlanarak değer kazancına yöneldi. Güne 13 bin puan sınırında başlayan endeks, yeniden 13 bin puanın üzerine çıktı ve 13 bin 439 puana kadar yükseldi. BIST 100 endeksi, saat 12.04 itibarıyla yüzde 1,68 primle 13 bin 387 puanda hareket ediyor.

Faiz hassasiyeti en yüksek olan bankacılık endeksi, dün yüzde 8’in üzerinde değer kaybederken, güne yüzde 1,20 düşüşle başladı ancak sonrasında yönünü yukarı çevirerek kazancını yüzde 2’nin üzerine taşıdı. Endeks, şu dakikalarda ise yüzde 0,61 yükselişle 15 bin 43 puanda bulunuyor.