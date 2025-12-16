Nasdaq, 23 saat işleme açık olmak için başvuru yapacak

Nasdaq, bu adımla haftada beş gün neredeyse 24 saat işlem sunmayı hedefliyor. ABD borsaları, küresel halka açık şirketlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık üçte ikisini temsil ederken, yabancı yatırımcıların ABD hisselerindeki toplam varlıkları geçen yıl 17 trilyon dolara ulaştı.

Başvuru, Nasdaq’ın 7/24 işleme geçiş sürecindeki ilk resmi adımı olacak. Nasdaq Başkanı Tal Cohen, mart ayında yaptığı açıklamada, düzenleyicilerle görüşmelerin başladığını ve haftada beş gün kesintisiz işlemlerin 2026’nın ikinci yarısında başlatılmasının hedeflendiğini söylemişti. New York Stock Exchange ve Cboe Global Markets da benzer şekilde işlem saatlerini genişletme planlarını duyurmuştu.

Nasdaq, mevcut 16 saatlik işlem süresini 23 saate çıkarmayı planlıyor. Halihazırda hafta içi üç seans uygulanıyor: 04.00–09.30 ön seans, 09.30–16.00 normal seans ve 16.00–20.00 kapanış sonrası seans. Yeni düzende gündüz seansı 04.00–20.00 arasında sürecek, ardından bakım ve takas için 1 saatlik ara verilecek. Gece seansı ise 21.00’de başlayıp ertesi gün 04.00’te sona erecek.

Yeni sistemde işlem haftası pazar günü 21.00’de başlayacak ve cuma günü 20.00’de sona erecek. Kesintisiz işlem uygulamasının hayata geçmesi, hisse senedi fiyatlarının iletiminden sorumlu sistemlerin ve ABD Takas Kurumu’nun 2026 sonuna kadar planlanan teknik altyapı güncellemelerine bağlı olacak.