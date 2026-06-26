Nasdaq, Nisan 2025'ten bu yana en sert haftalık düşüşe ilerliyor
Nasdaq, teknoloji hisselerinde hızlanan satış baskısıyla haftalık bazda yüzde 4’ten fazla gerileyerek Nisan 2025’ten bu yana en sert düşüşüne yöneldi.
Wall Street açılışına doğru ABD vadeli endekslerinde satışlar hızlandı. Vadeli Nasdaq 100 endeksi, teknoloji hisselerinde satış baskısının bugün de devam edebileceğine işaret etti.
Vadeli Nasdaq 100 endeksi haftanın ilk 4 gününde %4,37 değer kaybetti.
Nasdaq 100 vadeli endeksi bugün yüzde 1,2 değer kaybederken çip üreticileri ile bellek şirketleri en fazla değer kaybeden gruplar arasında yer aldı.
Kayıpların seans boyunca korunması halinde endeks, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife savaşının piyasaları sert biçimde düşürdüğü Nisan 2025'ten bu yana en büyük haftalık gerilemesini kaydedebilir.
S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,49 ve Dow Jones yüzde 0,49 ekside seyrediyor.
Yatırımcıların yapay zekâ sektöründeki yüksek değerlemelere karşı şüpheci tutumunu sürdürmesi üzerine, ABD teknoloji hisseleri Asya'daki emsallerindeki keskin düşüşleri takip ederek gerileme eğiliminde olduğu görülüyor.
Teknoloji hisseleri, hızla yükselen üreticilerdeki rallinin çok ileri gitmiş olabileceği endişeleriyle inişli çıkışlı bir haftayı geride bırakıyor. Micron Technology Inc.'in beklentileri aşan sonuçları hafta başında piyasaları canlandırmıştı, ancak Apple Inc.'in fiyatları artırma kararıyla birlikte tedirginlik yeniden baş gösterdi.