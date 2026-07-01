Nasdaq’ta tarihi başlangıç: Lime’ın halka arzına 6 kat talep geldi

Küresel mikromobilite pazarının en büyük oyuncularından biri olan Lime, Nasdaq borsasında gerçekleştirdiği halka arz (IPO) sürecinde yatırımcılardan tarihi bir ilgi görerek mevcut hisselerinin tam 6 katı talep topladı. Sektörde uzun süredir hakim olan durgun ve temkinli havayı dağıtan bu gelişme, teknoloji dünyasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Resmi olarak Neutron Holdings Inc. unvanıyla faaliyet gösteren San Francisco merkezli şirket, fiyat aralığının tam orta noktası olan hisse başına 25 dolardan 6,68 milyon adet payın satışını gerçekleştirdi. Bu stratejik hamleyle birlikte Lime, kasasına 167 milyon dolar değerinde yeni kaynak koymayı başardı. Şirketin toplam piyasa değerlemesi ise son adımla birlikte yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Uber’in güven tazeleyen hamlesi

Satışa sunulan miktarın 6 katını aşan devasa sipariş dalgası nedeniyle dağıtımda büyük kurumsal fonlara öncelik tanındı. Yatırımcı iştahının bu denli yüksek olması, şirketin en büyük ortaklarından olan Uber Technologies’in hamlesiyle desteklendi. Halka açılma öncesinde de Lime'ın büyük hissedarlarından biri olan Uber, borsa adımında yaklaşık 20 milyon dolarlık ek hisse alımı taahhüt ederek markaya olan güvenini bir kez daha tazeledi. Sürecin konsorsiyum liderliğini ise Goldman Sachs, JPMorgan ve Jefferies gibi küresel finans devleri üstlendi.

Pandemi krizinden Nasdaq zirvesine

Lime için elde edilen bu başarı, operasyonel açıdan büyük bir küllerinden doğuş hikayesi anlamına geliyor. 2019 yılında 2,4 milyar dolar değerlemeye ulaşan marka, 2020 yılında pandeminin küresel ölçekte sokakları boşaltmasıyla ağır bir darbe almış ve değerlemesi 510 milyon dolara kadar gerilemişti.

Ancak değişen ulaşım alışkanlıkları, şehir içi trafiğinden ve toplu taşımadan kaçınan kent sakinlerinin kısa mesafeli yolculuklarda e-bisiklet ile elektrikli scooter modellerine yönelmesi işleri tamamen tersine çevirdi. Lime, 2025 yılı genelinde gelirlerini bir önceki yıla oranla yaklaşık %30 oranında artırarak 886,7 milyon dolara ulaştırmayı başardı.

Yüksek işletme maliyetlerine ve küresel çapta yaşanan yasal düzenleme baskılarına rağmen gelen bu güçlü yatırımcı ilgisi, önümüzdeki dönemde borsaya açılmayı planlayan büyük teknoloji şirketleri öncesinde piyasanın risk iştahını ölçen kritik bir turnusol kağıdı oldu. Şirket, bu başarılı talep toplama evresinin ardından Nasdaq'ta 'LIME' koduyla resmi olarak işlem görmeye başlıyor.