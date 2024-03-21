Nationwide, Virgin Money’i 2,9 milyar sterline satın alıyor

Dünyanın en büyük kooperatif finans kurumlarından biri olan İngiltere merkezli Nationwide Building Society, Virgin Money bankasını 2,9 milyar sterlin karşılığında satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Nationwide'ın açıklamasına göre, kurum, değerlendirme sürecinin ardından Virgin Money'i satın almak için bağlayıcı bir teklif yaptı.

Yaklaşık 2,9 milyar sterlinlik satın alma anlaşmasının tamamlanmasıyla Nationwide bünyesine işletme bankacılığının katılması sağlanacak ve kurum mortgage pazarındaki payını artıracak. Nationwide'ın 16 milyonun üzerinde üyesi bulunuyor.