NatWest bünyesindeki Lombard North Central’dan Türkiye aleyhine tahkim başvurusu

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Dünya Bankası Grubu çatısı altında faaliyet yürüten Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) verilerine göre, Birleşik Krallık merkezli Lombard North Central PLC firması Türkiye Cumhuriyeti aleyhine resmi tahkim müracaatında bulundu. 6 Ekim 2026 tarihinde sistemde resmen açılan dosya, ARB/26/40 referans numarasıyla takibe alındı.

Arkasında İngiltere’nin finans devi var

İngiltere resmi ticaret sicili (Companies House) verileri incelendiğinde, başvuruyu yapan finansman şirketinin arkasındaki kurumsal yapı öne çıkıyor. Şirketin hisseleri ve oy haklarının yüzde 75’ten fazlası National Westminster Bank PLC’nin elinde bulunuyor. Söz konusu banka ise köklü İngiliz finans grubu NatWest Group şemsiyesi altında operasyonlarını sürdürüyor.

Dayanak 1991 tarihli uluslararası anlaşma

Tahkim başvurusunun hukuki temelini, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 1991 yılında imzalanan yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin ikili anlaşma oluşturuyor. Bu anlaşma, yabancı yatırımcılara ev sahibi devletle yaşadıkları anlaşmazlıkları uluslararası yargı mercilerine taşıma hakkı veriyor. Ancak İngiliz firmasının tam olarak hangi sözleşme ihlalini öne sürdüğü şimdilik açıklanmış değil.

Dev hukuk firması sahada

Dava kaydında yer alan bilgilere göre Lombard North Central şirketini uluslararası hukuk devlerinden DLA Piper’ın Frankfurt ekibi savunuyor. Türkiye Cumhuriyeti tarafında ise temsilci makam olarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı gösteriliyor. Mevcut durumda dosya statüsü "beklemede" (pending) olarak görünürken, henüz Türkiye aleyhine alınmış nihai bir karar veya verilmiş bir tazminat hükmü bulunmuyor.

Projeye dair belirsizlik sürüyor

Kurumun kamuya açık kayıtlarında uyuşmazlık başlığı yalnızca "Gayrimenkul Projesi" ifadesiyle yer alıyor. Söz konusu yatırımın hangi ilde yer aldığı, projenin finansal hacmi, taraflar arasındaki sözleşme detayları ve talep edilen tazminat tutarı henüz netleşmedi. Sürecin ilerleyen aşamalarında dosyaya dair hususların açıklığa kavuşması bekleniyor.