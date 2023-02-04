Nebati: Küresel ve yerel beklentiler ile politika adımlarını ele aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal İstikrar Komitesi toplantısının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılının ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısını gerçekleştirdik. 2022 yılına ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda, 2023 yılı için bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık sektörlerine ilişkin küresel ve yerel beklentiler ile politika adımlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.