Net rezervlerde yılın başından bu yana belirgin gerileme

Döviz Rezervleri

12 Ocak haftasında 139.8 milyar dolar olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 19 Ocak itibariyle 1.7 milyar dolar azalarak 138.1 milyar dolara geriledi. Söz konusu haftada altın hariç brüt rezervler 1.6 milyar dolar azalarak 90.4 milyar dolara, altın rezervleri 84 milyon dolar azalarak 47.7 milyar dolara geriledi.

Stand-by tanımlı bilançoya göre ise TCMB’nin net uluslararası rezervleri (NUR) bir önceki haftaya göre 5.8 milyar dolar azalarak 23.7 milyar dolara geriledi. Böylece yılın başından itibaren azalış 11.3 milyar dolar oldu.

19 Ocak itibari ile TCMB’nin haftalık açıkladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (URDL) verisi, bir önceki haftaya göre tüm swap stokunun (Merkez Bankaları ve BIST dahil) 3.3 milyar dolar azalarak 65.5 milyar dolara gerilediğine işaret ediyor. Bu durumda, tüm swaplar hariç net uluslararası rezerv pozisyonu –41.8 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 2.5 milyar dolar bozulma göstermiş oldu.

Döviz Tevdiat Hesapları

Banka ve para istatistiklerine göre 12 Ocak haftasında 177.0 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) 19 Ocak haftasında 345.7 milyon dolar artarak 177.3 milyar dolara yükseldi.

Geçtiğimiz haftaki artış parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında ise DTH’ların nette 982 milyon dolar arttığını görmekteyiz. Yılın başından bu yana ise net artış 2.6 milyar düzeyinden gerçekleşti.

Detaylarda tüzel kişi hesaplar bir önceki haftaya göre 477.3 milyon dolar artarak 75.2 milyar dolara yükselirken, gerçek kişi hesaplar 131.6 milyon dolar azalarak 102.2 milyar dolara geriledi.

Yabancı para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli maden (altın) depo hesaplarından oluşmaktadır. Buna göre ise söz konusu haftada DTH’lar 19.0 milyon dolar artarak 147.5 milyar dolara, altın mevduatı 326.8 milyon dolar artarak 29.8 milyar dolara yükseldi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ise 19 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 26.3 milyar TL azalışla 2 trilyon 502 milyar TL’ye (83.5 milyar dolar) geriledi. Böylece 22 haftadır aralıksız devam eden azalış 905.3 milyar TL’ye ulaştı.

Menkul Kıymet Hareketleri

12 Ocak haftasında 30.8 milyar dolar olan yabancıların hisse stok miktarı 19 Ocak ile biten haftada 31.1 milyar dolara, 84.8 milyon dolar olan özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 89.3 milyon dolara yükselirken, 6.3 milyar dolar olan DİBS stok miktarı değişim göstermedi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında geçen hafta yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 145.6 milyon dolar, DİBS’lerde ise 8.6 milyon dolar alış gerçekleştirdiler. Böylece bir önceki hafta 601.8 milyon dolar giriş olan menkul kıymetlere yılın üçüncü haftasında toplamda 159.2 milyon dolar giriş olurken, nette yılın başından bu yana 409.3 milyon dolar giriş gerçekleşmiş oldu.

Krediler

TCMB’nin haftalık para ve banka istatistikleri ise bankacılık sektöründe kredilerin 19 Ocak haftasında kamularda ve özel bankalarda gerilediği, sektörün genelinde de bununla uyumlu olarak azaldığı görülüyor. Kamu bankalarındaki gerilemenin 2021 Kasım düzeyine kadar inmiş olması dikkat çekmektedir.