Net uluslararası rezervler 13 ayın zirvesinde

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası IMF tanımlı net uluslararası rezervleri 9 Aralık haftası itibarıyla bir önceki haftaya göre 3 milyar 638.6 milyon dolar artış ile 26 milyar 756 milyon dolar oldu. Net uluslararası rezervlerin artışında 8 Aralık’ta Hazine’nin 10 yıl vadeli eurobondun ikinci ihracından 2 milyar doların kasaya girmesinin etkisi oldu. Böylece net uluslararası rezervler art arda yedinci haftada da artış kaydederek 26.76 milyar dolarla 12 Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Merkez Bankası toplam rezervleri de, 128,8 milyar dolarla yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.



TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. TCMB toplam rezervleri 9 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 775 milyon dolar arttı ve 128 milyar 764 milyon dolarla Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Buna göre, 9 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 509 milyon dolar artışla 84 milyar 810 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Aralık'ta 81 milyar 301 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 266 milyon dolar yükselerek 43 milyar 688 milyon dolardan 43 milyar 954 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 775 milyon dolar artışla 124 milyar 989 milyon dolardan 128 milyar 764 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine işaret etti.