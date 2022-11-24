Net uluslararası rezervler 515 milyon dolar arttı

ŞEBNEM TURHAN

Merkez Bankası verilerine göre IMF tanımlı net uluslararası rezervler geçen hafta 515 milyon dolar artışla 18 milyar 745,5 milyon dolara çıktı. Hazine’nin önceki hafta yaptığı tahvil ihalesinin karşılığı 1.5 milyar dolar kasaya 15 Kasım’da girse de net uluslararası rezervlerdeki artış bunun gerisinde kaldı. Merkez Bankası toplam rezervleri ise bir önceki haftaya göre 5 milyar 362 milyon dolar arttı ve 122 milyar 885 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Verilere göre yurtiçi yerleşikler geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak döviz mevduatları 3 milyar 21 milyon dolar geriledi. Gerçek kişilerin parite etkisinden arındırılmış olarak döviz mevduatı 1 milyar 479 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatında parite etkisinden arındırılmış olarak gerileme 1 milyar 542 milyon dolar oldu. Hem gerçek kişilerde hem de tüzel kişilerde Euro cinsi döviz mevduatlardaki düşüş öne çıktı. Gerçek kişilerin Euro cinsi döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 963 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı da parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 59 milyon dolar azaldı.