Net uluslararası rezervler pozitife döndü

Döviz Rezervleri

9 Haziran haftasında 99.8 milyar dolar olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 16 Haziran itibariyle 3 milyar dolar artarak 102.8 milyar dolara yükseldi. Yılın başından bu yana rezervlerdeki gerileme 25.9 milyar dolar oldu.

Söz konusu haftada altın hariç brüt rezervler 3 milyar dolar artarak 60.8 milyar dolara yükselirken, altın rezervleri değişim göstermedi ve 42 milyar dolar ile yatay seyretti.

Stand-by tanımlı bilançoya göre TCMB’nin net uluslararası rezervleri (NUR) bir önceki haftaya göre 3.6 milyar dolar artarak tekrar pozitife döndü ve 473 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana azalış ise 27.1 milyar dolar oldu.

16 Haziran itibari ile TCMB’nin haftalık açıkladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (URDL) verisi bir önceki haftaya göre tüm swap stokunun (Merkez Bankaları ve BIST dahil) 4.3 milyar dolar artarak 61.0 milyar dolara yükseldiğine işaret ediyor. Bu durumda, tüm swaplar hariç net uluslararası rezerv pozisyonu –60.5 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 0.6 milyar dolar kötüleşme göstermiş oldu.

Döviz Tevdiat Hesapları

Banka ve para istatistiklerine göre 9 Mayıs haftasında 173.7 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) 16 Haziran haftasında 2.66 milyar dolar artarak 176.3 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz haftaki artış parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında ise DTH’lar nette 1.78 milyar dolar artarken, yılın başından itibaren ise azalışın 19.3 milyar dolar olduğu görülüyor.

Tüzel kişi hesaplar bir önceki haftaya göre 2.7 milyar dolar artarak 71.4 milyar dolara yükselirken, gerçek kişi hesaplar 32 milyon dolar azalarak 104.9 milyar dolara geriledi.

Yabancı para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli maden (altın) depo hesaplarından oluşmaktadır. Buna göre ise söz konusu haftada DTH’lar 2.9 milyar dolar artarak 146.8 milyar dolara, altın mevduatı 261 milyon dolar azalarak 29.5 milyar dolara geriledi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ise 16 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 52.3 milyar TL artarak 2 trilyon 628 milyar TL’ye (111.8 milyar dolar) yükseldi.

Menkul Kıymet Hareketleri

9 Haziran haftasında 23.2 milyar dolar olan yabancıların hisse stok miktarı 16 Haziran ile biten haftada 23.1 milyar dolara gerilerken, 63.3 milyon dolar olan özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 66.7 milyon dolara, 2.1 milyar dolar olan DİBS stok miktarı 2.0 milyar dolara geriledi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında geçen hafta yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 313.40 milyon dolar alış, DİBS’lerde 27.8 milyon dolar satış gerçekleştirdiler. Böylece menkul kıymetlere toplamda 289.9 milyon dolarlık giriş olurken, yılın başından bu yana çıkış 517.7 milyon dolara geriledi.