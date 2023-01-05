Net uluslararası rezervler yılı 27.5 milyar dolarla kapattı

Şebnem TURHAN



Merkez Bankası haftalık verilerine göre 30 Aralık 2022 itibariyle IMF tanımlı net uluslararası rezervler 876.6 milyon dolar arttı ve 27 milyar 544,3 milyon dolara yükseldi. Net rezervler temmuz ayının başlarında 6.1 milyar dolar ile 20 yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra, TCMB'nin döviz rezervlerini artırıcı bir dizi önlemine rağmen dalgalı bir seyir izlemişti. Rezervler ekimin son haftasından itibaren aralıksız sekiz haftalık toparlanma kaydetti. 23 Aralık haftasında net rezervlerde 1.46 milyar dolarlık düşüş olsa da yılın son haftası artışla kapatıldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri ise yılın son haftasında önceki haftaya göre 326 milyon dolar artarak 128 milyar 755 milyon dolara yükseldi. Verilere göre göre, 30 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 34 milyon dolar azalışla 82 milyar 904 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Aralık'ta 82 milyar 938 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 361 milyon dolar artarak 45 milyar 490 milyon dolardan 45 milyar 851 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 30 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 326 milyon dolar artışla 128 milyar 429 milyon dolardan 128 milyar 755 milyon dolara çıktı.