New York borsası, ABD'nin enflasyon verilerinin ardından yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,39 artışla 34.395,28 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,64 artarak 4.467,69 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 artışla 13.915,64 puana çıktı.

ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini gösteren verilerin ardından pay piyasaları yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

Art arda 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Aynı dönemde değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 4,8 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini gösteren verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaşma politikasında sona yaklaştığına dair umutları artırdığını belirtti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı öngörülmeye devam edildi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve Fed'in enflasyona karşı olabildiğince agresif hareket ettiğini belirtti.

Barkin, arz kısıtlanırken talebin yüksek kalmaya devam ettiğine işaret ederek, dengeye getirme sürecinin yavaş olduğunu kaydetti. Gelen verilerin enflasyonun hedefe döndüğünü teyit etmemesi halinde politikada daha fazlasını yapma konusunda rahat olduklarını ifade eden Barkin, çok erken geri adım atmanın Fed'in daha fazlasını yapmasını gerektireceğini kaydetti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de yerleşen enflasyonun Fed'in daha fazla faiz artışı yapmasına neden olabileceğini belirtti.