New York borsası ABD'nin enflasyon verilerinin ardından yükselişle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artışla 53.797,47 puana çıktı. ​​​​​S&P 500 endeksi yüzde 0,48 artarak 7.765,46 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,89 kazançla 26.680,46 puana yükseldi.

Makroekonomik veriler, şirketlerin finansal sonuçları ve Orta Doğu'daki gelişmeler yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Her iki veri de piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı. Çekirdek enflasyon verileri de beklentilere paralel gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz artırabileceğine yönelik beklentiler bir miktar zayıfladı.

Analistler, geçen hafta temmuz ayında istihdam artışının zayıfladığını gösteren verilerin ardından beklentiler doğrultusunda gelen enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını sabit tutabileceğine yönelik beklentileri desteklediğini belirtti.

Bununla birlikte eylül ayındaki Fed toplantısı öncesinde bir enflasyon verisinin daha açıklanacağına işaret eden analistler, gelecek verilerin para politikasına ilişkin beklentilerde değişikliğe yol açabileceğini ifade etti.

ABD'de yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri de yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Devam eden bilanço sezonunda açıklanan şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Yapay zeka altyapısına yönelik talebin devam ettiğine işaret eden finansal sonuçlar teknoloji hisselerindeki yükselişi destekledi.

Bulut bilişim şirketi CoreWeave'in ikinci çeyrek gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 katına çıkmasının ardından hisseleri yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı.

Super Micro Computer'ın hisseleri de şirketin finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 10'un üzerinde yükseldi.

Öte yandan, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

Bölgede devam eden çatışmaların enerji fiyatları üzerindeki etkisi ve petrol fiyatlarının seyri, enflasyon görünümü açısından yakından takip ediliyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimi sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler izlenirken, Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD ve İran'ın 17 Ağustos'ta süresi dolacak olan İslamabad Mutabakatı kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda "anlaştığını" söyledi.