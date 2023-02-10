New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalarak 33.671,54 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,31 azalışla 4.068,92 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kayıpla 11.714,60 puana indi.

ABD'de devam eden bilanço sezonunda hayal kırıklığı yaratan bazı şirket finansal sonuçları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına ilişkin endişelerle pay piyasaları haftanın son işlem gününe negatif bir başlangıç yaptı.

Şirketlerin dördüncü çeyrek bilançoları piyasaların odağındaki yerini korurken, mobil araç çağırma uygulaması Lyft'in finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması sonrası hisseleri 34'e yakın değer kaybetti. Expedia'nın hisseleri de finansal sonuçlarının beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 6'nin üzerinde düştü.

Öte yandan Fed'in nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin belirsizlikler sürerken analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve verilerden gelecek sinyallerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirtti.