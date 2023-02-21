New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,91 azalarak 33.520,46 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,92 azalışla 4.041,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 kayıpla 11.641,58 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler sürerken, dün Başkanlar Günü tatili dolayısıyla kapalı olan pay piyasaları, haftanın ilk işlem gününe negatif bir başlangıç yaptı.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin Fed'i beklenenden daha uzun süre "şahin" tutabileceğine yönelik artan endişeler piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

ABD'de inşaat ve ev malzemeleri satan perakende zincirlerinden Home Depot'un beklenenden zayıf gelen 4'üncü çeyrek finansal sonuçları da piyasalardaki negatif seyri destekledi. Şirketin hisseleri, hayal kırıklığı yaratan bilançosunun ardından yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Ülkenin büyük perakendecilerinden Walmart'ın ise aynı dönemde güçlü gelen finansal sonuçlarına karşın bu yıla ilişkin beklentilerinin zayıf kalması sonrası hisseleri yüzde 1'e yakın düştü.

Analistler, ABD'de bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi ve Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini belirtti.

Gelecek dönem para politikasına dair daha fazla ipucu için Fed'in son toplantısına ait tutanaklar önem kazanırken, analistler, yarın yayımlanacak tutanaklardaki sinyallerin yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın haziran ayındaki toplantıda da yüzde 56 ihtimalle politika faizini 25 baz puan daha artıracağı öngörülüyor.