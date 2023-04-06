New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 düşerek 4.081,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 azalışla 11.939,08 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımlar yavaş da olsa ülke ekonomisinde etkisini gösterirken, pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Bu hafta açıklanan verilerde iş gücü piyasasının yavaşladığına ilişkin işaretler yoğunlaşırken, bu durum piyasalarda ABD ekonomisinin resesyona girebileceği endişesini güçlendiriyor.

Ülkede Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına inen JOLTS Açık İş Sayısı verisinin ardından dün de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kalmıştı.

ABD'de bugün açıklanan veriler ise ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 1 Nisan ile biten haftada 228 bine gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini gösterdi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ekonomideki gidişata ilişkin resmi daha da netleştirmesinin beklendiğini kaydetti.