New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi 80 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,22 azalışla 35.551,92 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,56 azalarak 4.550,93 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,06 kayıpla 14.132,73 puana indi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, ABD'nin kredi notunu indirmesi yatırımcılarda endişelere neden olurken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Fitch, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "gelecek üç yılda beklenen mali bozulma" ile yönetişim erozyonunu gerekçe göstererek, "AAA"dan "AA+"ya düşürdü.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Fitch'in kararına kesinlikle katılmadığını belirterek, kararın "keyfi ve güncel olmayan verilere dayandığını" öne sürdü.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de ABD Başkanı Joe Biden'ın dünyada büyük ekonomiler arasındaki en güçlü toparlanmayı sağladığı bir anda ABD'nin notunu düşürmenin gerçekliği yansıtmadığını kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise, ABD'de özel sektör istihdamı, temmuzda 324 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Temmuzda yıllık ücret artışı ise yüzde 6,2 ile Kasım 2021'den bu yana en yavaş hızda gerçekleşti.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, ABD'de 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı, 28 Temmuz ile biten haftada yüzde 6,93'e çıkarken, mortgage başvurularında yüzde 3 azalış kaydedildi.

Şirketlerin yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançoları da açıklanmaya devam ederken, çip üreticisi Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri beklentilerden iyi sonuçlar bildirmesine karşın, yüzde 1'in üzerinde düştü.

Öte yandan, CVS Health'in hisseleri güçlü kazanç açıklaması sonrasında yüzde 2'den fazla artarken, gelir beklentilerini kaçıran SolarEdge Technologies'in hisselerinin yüzde 18'e yakın değer kaybı dikkati çekti.