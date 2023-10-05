New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 düşerek 4.259,31 puana, Nasdaq endeksi 0,06 kayıpla 13.228,12 puana geriledi. Yatırımcılar, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini beklerken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Eylül ile biten haftada 207 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, yılın en düşük seviyelerine yakın seyreden işsizlik maaşı başvurularının iş gücü piyasasının dayanıklı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirterek, haftalık verilerin, zayıf özel sektör istihdam artışı verileri sonrası iş gücü piyasasında gevşeme umut eden bazı yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Verilerin ABD Merkez Bankasına (Fed) faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması için alan sağladığını belirten analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin de Fed'in bir sonraki faiz adımına yönelik ipuçları arayan yatırımcıların odağında olduğunu vurguladı.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili getirisi de işsizlik başvurularına ilişkin veriler sonrası yüzde 4,77'yi aştı.

Ülkenin dış ticaret açığı ağustosta aylık bazda yüzde 9,9 azalarak 58,3 milyar dolarla Eylül 2020'den sonraki en düşük seviyeye indi.

Öte yandan, petrol fiyatları düşmeye devam ederken, enerji şirketlerinin hisseleri de değer kaybını sürdürdü. ExxonMobil'in hisseleri yaklaşık yüzde 2 düştü.