New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,34 azalarak 33.869,84 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,65 azalışla 4.345,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,09 kayıpla 13.419,87 puana indi.

ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Ülkede perakende satışlar, eylülde aylık bazda yüzde 0,7 artışla artarak 704,9 milyar dolar oldu.

Analistler, verilerin, yüksek fiyatlara ve borçlanma maliyetlerine rağmen tüketici harcamalarının güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Beklenenden sıcak gelen verilerin, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı endişelerini artırdığını ifade eden analistler, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik gelişmelerin de piyasalar üzerindeki baskısını sürdürdüğünü kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili getirisi, perakende verileri sonrasında yüzde 4,8'i aştı.

Ülkede sanayi üretimi de eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Kapasite kullanım oranı, geçen ay 0,2 puan yükselerek, 79,7'ye çıktı.

Şirketlerin finansal sonuçları açıklanmaya devam ederken, ABD'nin büyük bankalarından Bank of America, üçüncü çeyrekte beklenenden daha iyi kar ve gelir bildirdi. Goldman Sachs'ın net karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde azalmasına karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bilançolarının ardından Bank of America'nın hisseleri biraz artarken, Goldman Sachs'ın hisseleri ise hafif düşüşle güne başladı.

ABD'li havacılık ve savunma şirketi Lockheed Martin'in hisseleri de üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2'lik artış bildirmesi sonrasında yüzde 1'in üzerinde artış kaydetti.

Öte yandan Nvida'nın hisseleri, ABD'nin Çin'e gelişmiş yapay zeka çiplerinin sevkiyatını durdurmayı planladığını açıklaması sonrasında yüzde 6'nın üzerinde düşüş gösterdi.

Diğer çip şirketleri Advanced Micro Devices, Marvell Technology, Qualcomm ve Arm Holdings'in hisselerinde de yüzde 1,5 ila 3,3 arasında düşüş kaydedildi.