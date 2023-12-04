New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,43 azalışla 36.089,38 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,66 azalarak 4.564,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kayıpla 14.168,66 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın ilk yarısında başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle geçen haftayı yükselişle tamamlayan pay piyasaları yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

Yeni haftanın açılışında Bitcoin ve altın fiyatlarındaki yükseliş dikkati çekti.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Fed'in sıkılaşma döngüsünün sonuna geldiğine ve spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunun onaylanacağına dair beklentilerin artmasıyla 41 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Bitcoin'deki yükselişin etkisiyle kripto para madenciliği yapan şirketlerden Marathon Digital ve Riot Platforms'un hisseleri sırasıyla yüzde 9'un ve yüzde 11'in üzerinde değer kazandı. Kripto para borsası Coinbase'in hisseleri de yüzde 7'nin üzerinde yükseliş kaydetti.

Altının ons fiyatı da haftanın ilk işlem gününde 2 bin 145 dolarla rekor seviyesini yenilemesinin ardından şu sıralarda 2 bin 62 seviyesinde dengelendi.

Öte yandan, ABD'li hava yolu şirketi Alaska Air'in hisseleri, şirketin Hawaiian Havayolları'nı satın almak için borçlar dahil, 1,9 milyar dolarlık anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından yüzde 15'in üzerinde değer kaybetti.

Analistler, yatırımcıların para politikasına ilişkin daha fazla ipucu için ekonomik verileri beklediğini, ABD'de bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların odağında olacağını belirtti.