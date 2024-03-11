New York Borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalışla 38.667,21 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,23 azalarak 5.111,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 kayıpla 16.052,63 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik sürerken pay piyasaları, enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

Ülkede geçen hafta beklentilerin üzerinde gerçekleşen istihdam artışına karşın işsizlik oranının yükselmesi ve ücret artışlarındaki yavaşlama, Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini masada tutmuştu.

Analistler, ABD'de bu hafta ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasaların odağında olduğunu ve verilerin, Fed'in ilerleyen süreçte atacağı adımlara ilişkin ipuçları vermesinin beklendiğini belirtti.

Ülkede yarın açıklanacak TÜFE'nin şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artış kaydetmesinin beklendiğini kaydeden analistler, söz konusu verinin beklentilerin dışında gelmesi durumunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini aktardı.

Kurumsal tarafta ise piyasalardaki yapay zeka destekli yükselişin durakladığı görülürken, ABD'li çip şirketi Nvidia'nın hisseleri yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri ise Latam Havayollarına ait Boeing 787 Dreamliner uçağında yaşanan teknik bir sorun sonucu en az 50 yolcunun yaralanması sonrası yüzde 2'nin üzerinde düştü.