New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 azalarak 39.410,54 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 5.219,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 kayıpla 16.335,30 puana geriledi.

Pay piyasaları, yoğun veri takvimiyle Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olduğu haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen son enflasyon verilerine rağmen Fed'in geçen haftaki toplantısının ardından yayımladığı tahminlerinde yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapılabileceğini öngörmeye devam etmesi, geçen hafta piyasalarda iyimserliğe neden olmuştu.

Yeni haftada Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bu yıl sadece bir faiz indirimi beklediğini belirtti. Hala Kovid-19 salgını ekonomisinde olunduğunu kaydeden Bostic, ekonomi ve enflasyonunun kademeli yavaşlamasını beklediğini aktardı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise bu yıl 3 faiz indiriminin düşüncesine uygun olduğunu ifade etti. Hikayenin temelden değişmiş gibi görünmediğini belirten Goolsbee, ancak enflasyon konusunda kaydedilen ilerlemenin düşüşte olduğunun görülmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yeni haftada yoğun veri gündeminin de takip edileceğini belirterek, özellikle büyüme verileri ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini aktardı.