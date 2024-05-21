New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 azalışla 5.298,69 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kayıpla 16.736,10 puana indi. Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemki para politikasına dair daha fazla ipucu beklerken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Analistler, Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserliğin sürmesine karşın banka yetkililerinin söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydetti.

Banka yetkililerinin hafta boyunca sürmesi beklenen sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yarın yayımlanacak olan bankanın son toplantısına ilişkin tutanaklardan Fed'in gelecek dönemki para politikasına dair ipuçları aranacağını bildirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, daha fazla faiz artışının gerekli olacağını düşünmediğini ancak faiz indirimlerinin muhtemelen biraz uzakta olduğunu ifade etti.

Merkez bankacılarının asla "asla" dememeleri gerektiğini söyleyen Waller, "Ancak veriler enflasyonun artmadığını gösteriyor ve ben politika faizindeki daha fazla artışın muhtemelen gereksiz olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Waller, para politikası duruşunun gevşetilmesini rahatlıkla destekleyebilmesi için birkaç ay daha iyi enflasyon verileri görmesi gerektiğini vurguladı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de faizleri düşürmek için acele etmediğini belirterek, enflasyonun artmaya başlamayacağından emin olmak için daha uzun süre beklemeyi tercih edeceğini anlattı.

Enflasyonun nispeten yavaş bir şekilde düşmesini beklediğini ve dördüncü çeyrekten önce bir faiz indirimi öngörmediğini dile getiren Bostic, Fed'in ilk faiz oranı hamlesi konusunda dikkatli olması gerektiğine dikkati çekti.