New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 1,01 düşüşle 5.610,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,74 kayıpla 18.188,19 puana geriledi.

ABD yönetiminin, şirketlerin Çin'e gelişmiş yarı iletken teknolojisine erişim sağlamaya devam etmesi halinde en ağır ticaret kısıtlamaları uygulamayı değerlendirdiğine dair haberlerin ardından teknoloji hisselerindeki satışlarla pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Bloomberg'in konuya ilişkin haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin müttefiklerine, "Tokyo Electron ve ASML Holding NV gibi şirketlerin Çin'e gelişmiş yarı iletken teknolojisine erişim sağlamaya devam etmesi halinde en ağır ticari kısıtlamaları kullanmayı düşündüğünü" söylediği aktarıldı.

Söz konusu haberin ardından çip üreticilerinden Nvidia ve Broadcom'un hisseleri yüzde 5'in, AMD'nin hisseleri yüzde 7'nin ve Qualcomm'un hisseleri yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

Ayrıca, ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft ve Alphabet'in hisseleri yüzde 1'in, Apple ve Amazon'un hisseleri yüzde 2'nin ve Meta'nın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde düştü.

Para politikası tarafında ise ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, son dönemdeki enflasyondaki yavaşlamanın devam etmesi halinde Banka'nın temmuz ayındaki toplantısında olmasa da gelecek aylarda faiz indiriminin gerekli olabileceğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da Banka'nın nihai hedefine ulaştığına inanmasa da politika faizinde indirimin gerekli olduğu zamana yaklaşıldığını düşündüğünü belirtti.

Öte yandan, ABD'de bilanço sezonu da sürerken, Johnson & Johnson'un hisseleri, ikinci çeyrekte şirketin finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.