New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 azalarak 39.408,06 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalışla 5.314,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 kayıpla 16.636,52 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" mesajlar ve ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularının düşüş kaydetmesi sonrasında resesyon endişeleri bir miktar yatışsa da pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Analistler, dünkü haftalık işsizlik maaşı başvurularının piyasaları rahatlattığını ancak ülkede gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins enflasyonun, güçlü bir iş gücü piyasası ortamında aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde bankanın yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini ifade etti.

Fed'in eylüldeki toplantısından önce ellerinde daha fazla verinin olacağını aktaran Collins, bunun önüne geçmek istemediğini kaydetti. Ayrıca Collins, ekonominin sağlam iş gücü piyasasını koruması gerektiğini düşündüğü bir hızla büyüdüğünü belirtti.

Devam eden bilanço sezonu da yatırımcıların odağında bulunurken, Paramount Global'ın hisseleri, çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkaracağını duyurmasına karşın karının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Çevrim içi seyahat şirketi Expedia'nın hisseleri de ikinci çeyrekte şirketin karının beklentileri aşmasının ardından yüzde 9'u aşkın değer kazandı.

E.l.f. Beauty'nin hisseleri ise yıllık satış ve kar tahminlerinin beklentilerinin altında kalmasının ardından yüzde 13'ün üzerinde değer kaybetti.