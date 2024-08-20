New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 azalarak 40.874,52 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,1 azalışla 5.602,88 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,15 kayıpla 17.849,09 puana indi.
Geçen haftaki olumlu verilerle ağustos ayı başındaki sert satış dalgasından toparlanan pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.
Analistler, geçen hafta yayımlanan güçlü perakende satış ile fiyat artışlarının yavaşladığına işaret eden enflasyon verilerinin yatırımcıların resesyon korkularını yatıştırmaya yardımcı olduğunu anımsattı.
Para piyasalarında Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakıldığını söyleyen analistler, faiz indirimi patikasına dair daha fazla ipucu için ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmanın beklendiğini kaydetti.