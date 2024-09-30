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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de yoğun veri takviminin takip edileceği haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Haber Merkezi
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New York borsası düşüşle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 azalarak 42.235,33 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,2 puan azalışla 5.723,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 kayıpla 18.074,38 puana geriledi.

Yatırımcılar, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verileri dahil önemli ekonomik verileri beklerken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamaların da Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara dair daha fazla ipucu için yatırımcılarca takip edileceğini söyledi.

Kurumsal tarafta, Avrupalı ​​otomobil üreticileri Stellantis ve Volkswagen'in görünüme dair uyarıları sonrasında ABD'li otomotiv şirketlerinin hisselerindeki düşüş dikkati çekti. Ford ile General Motors'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde kayıpla güne başladı.

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