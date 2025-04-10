New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,67 azalarak 39.931,90 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 2,04 azalışla 5.345,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,58 kayıpla 16.683 puana indi.

Trump'ın karşılıklı tarifelerinin yürürlüğe girmesinin üzerinden 24 saat geçmeden aldığı erteleme kararının ardından dün günü ralliyle tamamlayan endeksler, ABD'de enflasyonun yavaşladığını gösteren verilere rağmen açılışta negatif bir seyir izledi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, ticaret, ticaret engelleri, tarifeler, kur manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini bildirmişti.

Bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını belirten Trump, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını kaydetmişti. Ancak Trump, Çin'e uyguladığı tarifeyi ise yüzde 125'e çıkardığını açıklamıştı.

Trump'ın açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) de ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşı hazırladığı tedbirleri 90 gün için askıya alacağını duyururken, Çin yönetimi tırmanan tarife geriliminde geri adım atmayacakları mesajını verdi.

Analistler, ek tarifelerin 90 gün durdurulmasına karşın devam eden belirsizlik ortamında yatırımcıların temkinli davranması ve ekonomik sonuçları değerlendirmesi nedeniyle piyasadaki oynaklığın sürmesinin beklendiğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de bugün açıklanan veriler ülkede enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Böylelikle, Mayıs 2020'den bu yana ilk kez TÜFE'de aylık bazda azalış görüldü.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de martta aylık yüzde 0,1 ve yıllık 2,8 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Analistler, enflasyon verilerinde henüz yukarı yönlü bir hareketin görülmediğini, uygulamaya konulan tarifelerin etkisinin gelecek aylarda görülmesinin beklendiğini belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 5 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artışla 223 bine çıkarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29 seviyesine geriledi.