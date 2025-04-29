New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 40.233,98 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 azalışla 5.508,87 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 kayıpla 17.270,76 puana geriledi.

Yatırımcılar, tarife politikalarına dair daha fazla netlik ararken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Pekin yönetiminin ABD'nin tarife müzakerelerinin sürdüğü iddiasını yeniden yalanlamasıyla iki ülke arasındaki gümrük vergisi açmazı devam etti.

Analistler, yatırımcıların tarifelerin ekonomik etkilerine dair ipuçları için şirket bilançolarını takip edeceğini belirterek, yarın açıklanacak ilk çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) tahmini ve cuma günü yayımlanacak nisan ayına dair istihdam verilerinin de beklendiğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de mal ticareti açığı, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarak 162 milyar dolara yükselirken, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, ABD'nin gümrük vergisi tehditlerinin şirketlerin ithalatlarını öne çekmesine neden olduğuna işaret ederek, tarifelerden kaçınmak üzere yapılan erken ithalatın ülkenin mal ticareti açığını yükselttiğini ifade etti.

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 3,9 yükselerek konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamaya işaret etti.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan ABD'li otomobil üreticisi General Motors'un geliri ve karı beklentileri aştı. Buna rağmen şirket, tarife belirsizliği nedeniyle beklentilerini yeniden değerlendirdiğini açıklarken, General Motors'un hisseleri yüzde 4'e yakın geriledi.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amazon'un ürünlerin gümrük vergisi bedellerini sitesinde listelemeyi planladığına dair haberin doğru olması halinde bunun "düşmanca ve siyasi bir eylem" olacağını söyledi.

Amazon'un hisseleri güne yaklaşık yüzde 2 kayıpla başladı.