New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,95 azalarak 45.112,34 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,28 azalışla 6.377,33 puana ve​ Nasdaq endeksi yüzde 1,80 kayıpla 21.068,82 puana indi.

Dün "Emek Günü" nedeniyle kapalı olan pay piyasaları, Trump yönetiminin tarifelerinin yasal dayanağına yönelik endişelerle haftaya negatif başlangıç yaptı.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, geçen hafta ABD Başkanı Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulmuştu.

Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkisini aştığına hükmeden mahkeme, yönetimin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunması için 14 Ekim'e kadar gümrük vergilerinin yürürlükte kalmasına izin vermişti.

Analistler, Yüksek Mahkemenin tarifelerin yasa dışı olduğuna karar vermesi halinde hükümetin sağladığı tarife gelirini geri ödemek zorunda kalmasından ve bunun da ülkenin borcunu artırmasından endişe edildiğini belirtti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,27 seviyesine çıktı.

ABD'de bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler de yatırımcıların odağında bulunurken tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere iş gücü piyasasıyla ilgili verilerle imalat ve hizmet sektörlerine ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) takip edilecek.

Kurumsal tarafta ise ABD'li gıda ve içecek şirketi PepsiCo'nun hisseleri, Elliott Investment Management'ın şirkette yaklaşık 4 milyar dolarlık hisse edindiğine dair haberlerin ardından yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.

Gıda şirketi Kraft Heinz'ın hisseleri ise şirketin iki ayrı firmaya bölünmesinin planlandığının duyurulması sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.