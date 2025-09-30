New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalarak 46.282,63 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 6.656,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 kayıpla 22.580,36 puana indi.

ABD'de federal hükümet 2019'dan bu yana ilk kez kapanmaya doğru giderken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Ülkede Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yeni mali yılın başlamasına saatler kalmasına rağmen bütçe tasarısı üzerinde henüz anlaşmaya varamadı.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre liderleriyle yaptığı görüşme sonrasında uzlaşma sağlanamaması, hükümetin bu gece yarısı kapanabileceğine dair endişeleri artırdı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bence bir kapanmaya doğru gidiyoruz çünkü Demokratlar doğru olanı yapmıyor. Umarım fikirlerini değiştirirler, ama göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün de Trump, eğer bir kapanma olursa birçok federal çalışanın işten çıkarılabileceğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da kapanmanın önlenebileceği konusunda "şüpheli" olduğunu ifade etti.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ise Demokratlar olarak harcamalar konusunda iki partili bir yol bulmaya hazır olduklarını vurgulayarak, "ya benim yolum ya hiç" yaklaşımını desteklemeyeceğini dile getirdi.

Analistler, hükümetin kapanması durumunda bazı önemli ekonomik verilerin yayımlanmasının da aksayacağına işaret ederek, bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) politika kararları için belirsizlik oluşturabileceğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, veriler gevşemeyi destekliyorsa, faiz oranlarını tekrar düşürmenin uygun olabileceğini kaydetti.

Enflasyon ve iş piyasası için daha kötü bir görünüm olasılığını göz ardı edemeyeceğini belirten Collins, 2025 yılında biraz daha gevşeme yapılabileceğini söyledi.

Kurumsal tarafta Meta'ya 14,2 milyar dolarlık yapay zeka bulut altyapısı sağlayacağına dair bir anlaşma yaptığını duyuran CoreWeave'in hisseleri yüzde 10'dan fazla değer kazandı.