New York borsası düşüşle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,60 azalarak 4.129,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 kayıpla 12.059,56 puana geriledi.

ABD şirket bilançoları karışık sinyaller verirken Tesla'nın hayal kırıklığına neden olan finansal sonuçları sonrası pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 24 artışla 23,3 milyar dolara ulaşırken, net karı yüzde 24 düşüşle 2,5 milyar dolara gerilemişti.

Tesla'nın hisseleri, ABD'de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl altıncı kez indirime gitmesinin ardından şirketin finansal sonuçlarıyla birlikte artan kar marjları üzerindeki aşağı yönlü baskıya ilişkin endişelerle bugün yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

Para politikası tarafında ise ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edilmeye devam edildi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonu yüzde 2'ye doğru aşağı yönlü bir seyre oturtmak için faiz oranının yüzde 5'in üzerine çıkarılarak para politikasının bu yıl biraz daha kısıtlayıcı bölgeye geçmesinin gerekeceğini belirtti. Enflasyonu düşürmede bu yıl anlamlı bir ilerleme kaydedileceğini tahmin ettiğini kaydeden Mester, enflasyonun bu yıl yüzde 3,75'e düşmesini beklediğini aktardı. Mester, Fed'in faiz artırım yolculuğunun sonuna yaklaştığına işaret etti.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da enflasyonun çok yüksek olduğunu belirterek, enflasyonda daha fazla ve sürdürülebilir iyileşmeyi izlediğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 15 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi artarak 245 bine yükseldi.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise nisanda geçen aya kıyasla 8 puan azalarak eksi 31,3 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek haftalarda G7 Zirvesi öncesi ABD'li şirketlerin Çin ekonomisinin önemli bölgelerine yapacağı yatırımları sınırlayacak bir kararname imzalamayı planladığı aktarıldı. Haberlerde, kararnamenin ABD'li şirketlerin yönetimde aktif rol oynadığı yatırımlara odaklanarak yarı iletkenler, yapay zeka ve kuantum bilişimi alanlarını kapsayacağı bildirildi.