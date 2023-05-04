New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,86 azalışla 33.127,74 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 azalarak 4.061,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,49 kayıpla 11.966,40 puana geriledi.

ABD'de bölgesel bankaların hisselerindeki düşüşün etkisiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Kaliforniya merkezli PacWest Bank'ın hisselerindeki düşüş, bankanın potansiyel ortaklar ve yatırımcılarla stratejik seçenekler hakkında görüşmelerde bulunduğunu açıklamasının ardından derinleşirken, diğer bölgesel bankaların hisseleri de olumsuz etkilendi.

Pacwest'in, stratejik varlıkların satışı dahil olmak üzere opsiyonlarını değerlendirdiğini ve son dönemde ilgi gösteren potansiyel yatırımcı ve partnerlerle görüşmelerin sürdüğünü açıklaması sonrası hisseleri yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti. Ayrıca, bankanın hisseleri yüksek oynaklık nedeniyle birçok kez işleme durduruldu.

Tennessee merkezli First Horizon'un hisseleri de Kanadalı TD Bank ile geçen sene duyurdukları birleşme anlaşmasını karşılıklı olarak sonlandırdıklarını açıklamaları sonrası yüzde 30'un üzerinde düştü.

Phoenix merkezli Western Alliance Bank'ın hisseleri de yüzde 40'a yakın düşüş kaydederken, banka, satış için stratejik seçeneklerin araştırılması amacıyla danışman tuttuklarına dair haberi yalanladı.

ABD basınında yer alan haberlerde ise federal ve eyalet düzeyinde yetkililerin, bankacılık hisseleriyle ilgili piyasa manipülasyonu olasılığını değerlendirdiği aktarıldı.

ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi ise ABD bankacılık sisteminin ciddi likiditeye sahip ve mevduat akışının istikrarlı olduğunu, bölgesel bankacılık sektöründeki piyasa gelişmelerini izlemeye devam ettiklerini bildirdi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Nisan ile biten haftada 242 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği ise 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde azaldı.

ABD'de dış ticaret açığı da martta aylık bazda yüzde 9,1 azalarak 64,2 milyar dolara düştü.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak nisan ayına ilişkin istihdam raporunun takip edileceğini belirtti.