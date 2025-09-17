New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi karışık

  1. Ekonomim
New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,39 artarak 45.937,15 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 6.610,63 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 azalışla 22.313,25 puana geriledi.

Yatırımcıların dikkatleri Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak para politikası kararlarına çevrilirken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Son dönemde açıklanan bir dizi makroekonomik verinin ABD'de enflasyon endişelerini canlı tutmasına karşın iş gücü piyasasındaki zayıflama sinyalleriyle Fed'in politika faizini düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Para piyasalarında, Fed’in bugün politika faizini 25 baz puan düşürme ihtimali yüzde 94 olarak fiyatlanıyor.

Bankanın bugün açıklayacağı ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar da Bankanın gelecek dönem politikaları açısından büyük önem taşıyor.

Kurumsal tarafta ise ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, Çin'in ülkenin büyük teknoloji şirketlerine Nvidia çiplerini satın almayı durdurma talimatı verdiğine dair haberler sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti. ​​​​​​​

