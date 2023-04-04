New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası güne karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,02 azalışla 33.594,79 puana geriledi.
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S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artarak 4.128,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 artışla 12.208,49 puana çıktı.
OPEC+ ülkelerinin petrol arzında kesintiye gitme kararı alması sonrası artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceğine dair endişeler sürerken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.
Analistler, ABD'de bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.