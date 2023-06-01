New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artarak 4.181,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 artışla 12.941,97 puana çıktı.

ABD'de borç limiti konusundaki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler yatırımcıların odağındaki yerini korurken, pay piyasalarında yeni günün açılışında karışık bir seyir izlendi.

ABD Temsilciler Meclisi, borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını dün akşam onayladı. Borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarının, Demokratların kontrolündeki Senato'dan da geçerek 5 Haziran'a kadar yasalaşması gerekiyor.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, mayısta 278 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde yıllık ücret artışı yüzde 6,7'den yüzde 6,5'e geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 27 Mayıs ile biten haftada 232 bine çıkmasına rağmen beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 ile beklenenden az geriledi.

Analistler, verilerin, sıkı iş gücü piyasasına işaret etmeye devam ettiğini ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasının gerekeceğine dair beklentileri artırdığını belirtti.