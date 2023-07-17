New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti ve 34.499,74 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artışla 4.508,86 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,26 kazançla 14.149,92 puana yükseldi.

Ülkede açıklanan şirket bilançoları ve makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasaları, haftanın ilk işlem gününe karışık bir başlangıç yaptı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, temmuzda 1,1'e gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, Ford, üretimi artırma ve maliyeti düşürme çabalarının sonuç verdiğini belirterek, elektrikli F-150 Lightning kamyonetinin tüm versiyonları için önemli fiyat indirimlerine gitti. Şirketin hisseleri, söz konusu indirim sonrasında yüzde 5'e yakın değer kaybetti.