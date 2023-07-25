New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yatay bir seyirle 4.555,19 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,24 kazançla 14.093,24 puana yükseldi.

ABD'de şirketlerin bilançoları gelmeye devam ederken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

General Motors'un geliri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 44,75 milyar dolara çıkarken, şirket, 2023 görünümünü ikinci kez yükseltti. General Motors'un hisseleri, güçlü ikinci çeyrek sonuçlarına rağmen yüzde 3'e yakın düştü.

General Electric'in hisseleri ise ikinci çeyrekte beklenenden daha güçlü gelir açıklaması sonrası yaklaşık yüzde 6 artış kaydetti.

Analistler, Google'ın ana kuruluşu Alphabet ile Microsoft'un bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklayacağı finansal sonuçlarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Beklenenden daha güçlü süren bilanço sezonunun piyasadaki pozitif seyre yardımcı olduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın vereceği para politikası kararının da yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini bildirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını vurgulayarak, Fed Başkan Jerome Powell'ın politika görünümüne ilişkin açıklamalarının da beklendiğini kaydetti.