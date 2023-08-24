New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 artarak 4.455,16 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,83 artışla 13.834,31 puana çıktı.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları sonrasında teknoloji hisselerinde artış görülürken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Nvidia'nın bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 101 artışla 13,51 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Şirketin bu dönemde elde ettiği gelir, 11,22 milyar dolar olan piyasa beklentilerini geride bırakırken, Nvidia, üçüncü çeyreğe ilişkin gelir beklentisini 16 milyar dolar olarak açıkladı.

Şirketin hisseleri bilançosunu açıklamasının ardından işlem gününe yüzde 3'e yakın yükselişle başladı.