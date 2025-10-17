New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalışla 6.613,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kayıpla 22.489,82 puana geriledi.

ABD'de bankacılık sektöründe kredi sağlığına ilişkin endişeler artarken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Bu hafta ülkenin bölgesel bankalarından Zions Bancorp ve Western Alliance'ın bazı kredilerde dolandırıcılıkla karşılaştıklarını açıklamasının ardından bankaların kredi portföylerine ilişkin kaygılar arttı.

Sorunlu kredilere dair endişelerle bölgesel banka hisseleri dün sert geriledi. Bugün ise Zions'un hisseleri yaklaşık yüzde 5 ve Western Alliance'ın hisseleri de yüzde 3 yükselişle güne başladı.

Çin'in nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek tarife tehdidi ve sonrasında yaşanan gelişmeler de yatırımcıların odağında bulunurken, ülke basınında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in bugün Çinli mevkidaşı ile görüşeceği haberi yer aldı.

Bugün Fox Business röportajında konuşan Trump'ın Çin'i uygulamakla tehdit ettiği yüzde 100 tarifenin "sürdürülebilir" olmadığını söylemesi de iki ülke arasında ticaret geriliminin tırmanabileceğine dair endişeleri biraz hafifletti.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile arasının "çok iyi" olduğunu belirterek, "Çin ile aramız iyi olacak ama adil bir anlaşma yapmalıyız." diye konuştu.

Piyasalarda, bugün on yedinci gününe giren hükümetin kapanmasına ilişkin haber akışı da takip ediliyor.