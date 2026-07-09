New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 azalarak 52.249,44 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 7.491,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kazançla 25.918,31 puana yükseldi.

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarıyla yeniden yükselen jeopolitik endişelere rağmen çip şirketlerinin hisselerindeki yükselişin etkisiyle pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izledi.

İran’a yönelik 7 ve 8 Temmuz'da düzenlenen hava saldırılarının detaylarını paylaşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaklaşık 90 askeri hedefi vurarak "İran'a karşı ek bir saldırı turunu tamamladığını" duyurdu. Buna Kuveyt ve Bahreyn'e saldırılarla karşılık veren İran, halihazırda kırılgan olan ateşkes çabalarını sekteye uğratabilecek gerilimi tırmandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den ABD'ye dönüş yolunda Air Force One uçağında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın bir anlaşma yapmayı "çok istediğini" söyledi.

Trump, "Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki. Sadece buna değer olup olmadıklarını bilmiyorum. Yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu." diye konuştu.

Analistler, Trump'ın İran'ın bir anlaşma yapmayı istediğini belirtmesinin, jeopolitik kaygıları bir nebze azalttığını ifade etti.

Saldırıların yeniden başlaması sonrasında arz kesintisi endişeleriyle ani yükseliş gösteren Brent petrolün varil fiyatı, bugün ise TSİ 16.30 itibarıyla yatay seyirle 78 dolardan işlem görüyor.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan giyim şirketi Levi Strauss'un hisseleri, şirketin gelir ve karının tahminlerin üstünde gelmesi ve yıllık satış beklentisini yükseltmesine rağmen yüzde 7,5 değer kaybetti.

ABD'li atıştırmalık ve içecek devi PepsiCo'nun hisseleri de şirketin karının beklentilerin altında kalması sonrasında yüzde 4,5 düştü.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 4 Temmuz ile biten haftada 215 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.