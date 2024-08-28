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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası güne yatay seyirle başladı.

Haber Merkezi
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New York borsası yatay seyirle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi yatay seyirle 41.250,17 puan oldu.

S&P 500 endeksi de yatay hareketle 5.624,51 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 azalışla 17.738,80 puana indi.

Yatırımcılar Nvidia'nın piyasa kapanışından sonra yayımlayacağı bilançoyu beklerken, pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

Analistler, Nvidia'nın finansal sonuçlarının, sadece şirketin hisselerini değil, teknoloji hisseleriyle piyasanın genelini de hareketlendireceğini belirtti.

Bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin de yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğine işaret eden analistler, cuma günkü kişisel tüketim harcamaları raporunun, ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerinin hızı ve büyüklüğü hakkında daha fazla ipucu verebileceğini kaydett

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